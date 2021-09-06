Far Cry 3 sistem gereksinimleri 2021! Far Cry 3 kaç GB?

Ubisoft tarafındana geliştirilen ve yayınlanan dünyanın en çok oynanan oyunlarından birisi olan açık dünya birinci şahıs nişancı oyunu Far Cry 3, sistem gereksinimleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Far Cry 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Far Cry 3 kaç GB? Far Cry 3 Türkçe yama var mı? Detaylar haberimizde...

Far Cry 3, Ubisoft Montreal'in Ubisoft Massive, Ubisoft Red Storm ve Ubisoft Shangai stüdyolarıyla birlikte geliştirdiği Ubisoft'un yayımladığı açık dünya birinci şahıs nişancı video oyunudur. Seri olarak 2008 yapımı Far Cry 2'nin devam oyunudur. Fakat iki oyun senaryo olarak birbirinden bağımsızdır. Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkarılmıştır.

Birinci şahıs nişancı oyunu hayranlarının tercih listesinde yer alan Far Cry 3'ün sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Far Cry 3 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Far Cry 3 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Far Cry 3 kaç GB? Sizler için derledik.

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FAR CRY 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 ya da daha iyisi

İşlemci: Intel Core®2 Duo E6700 @ 2.6 GHz veya AMD Athlon64 X2 6000+ @ 3.0Ghz ya da daha iyisi

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 512 Mb DirectX 9.0 Uyumlu Ekran Kartı veya AMD Radeon Hd 2900

Depolama: 15 GB

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 veya Windows 10

İşlemci: İntel Core i3-530 veya AMD Phenom x2 565

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvdia Gtx 480 veya HD 5770 ya da daha iyi bir ekran kartı

Depolama: 15 GB

FAR CRY 3 TÜRKÇE YAMA VAR MI?

Oyunun arayüzü Türkçe olsa bile seslendirmesi ve altyazısı Türkçe değildir. Türkçe yama seçeneği ise pek çok sitede yer almakta.

FAR CRY 3 KAÇ GB?

Oyun dosyalarına sıklıkla güncelleme gelmesi sebebiyle şuan ki depolama alanı 20 GB'lık sistemsel bir boşluk gerektiriyor.