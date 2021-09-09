Falaka ne demek? Falaka anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Falaka, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Falaka ne demek? Falaka anlamı ne? İşte, Falaka kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Falaka kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Falaka anlamı ne? Falaka ne demek? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

FALAKA NE DEMEK?

1.kalınca bir sopayla bunun iki ucuna bağlı bir ipten oluşan, ayakları uygun bir biçimde sıkıştırmakta yararlanılan bir dayak aracı.

2.bu araçla uygulanan, ayak tabanlarına sopayla vurma biçimindeki dayak cezası. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.