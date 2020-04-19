"Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
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Gemlik, Bursa, Polis, Güncel

"Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp deniz keyfi yapan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı. Sosyal medyada paylaştıkları videoda, "Fakirler koronadan ölsün" diye bağıran zanlıların elleri kelepçeli karakola gelirken çıtları bile çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.

19.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:24
'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uymayıp, 'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren ve o anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilere, sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlanmasının ardından Bursa'da birçok yer sessizliğe büründü. Ancak vatandaşlardan bazıları sokağa çıkma yasağına uymadı.

"FAKİRLER KORONADAN ÖLSÜN"

Öğlen saatlerinde Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi'ne bağlı Kumsaz Sahili'ne giden Sabri Y, Murat A, Erbil S, ve Samet Y, burada bir süre eğlenip ardından denize girdi. 4 kişi o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 4 kişinin 'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize atladıkları görüldü. Tepki toplayan görüntülerin ardından Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenelenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı.

KİŞİ BAŞI 3 BİN 150 TL CEZA KESİLDİ

4 arkadaşa emniyetteki işlemlerinin ardından sokağa çıkma yasağına uymadıkları için Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesildi.

'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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