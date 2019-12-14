Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünün göründüğü fotoğrafı ilk kez paylaştı
Fahriye Evcen aylardır yüzünü göstermediği oğlu Karan'la ilk fotoğrafını paylaştı. Evcen'in paylaşımı dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı.
Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına aldığı oğulları Karan'ı gözlerinden sakınıyor, sosyal medya dahil hiçbir yere görüntü vermiyorlardı. Fahriye Evcen, bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından hayranlarına sürpriz yaparak oğlu Karan'ın yüzü açık ilk fotoğrafını paylaştı.
BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI
Oğluyla fotoğraflarını "Karan'ım, uzay gemisi kaptanı" notuyla paylaşan Evcen'in fotoğrafları dakikalar içinde yüz bini aşkın beğeni aldı. Minik Karan'ın anne-babasına olan benzerliği ise dikkat çekti.
İşte Fahriye Evcen ve oğlu Karan'ın binlerce beğeni alan ilk pozları;
2017 YILINDA EVLENMİŞLERDİ
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, Nisan ayında evliliklerini oğulları Karan'la taçlandırmıştı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebeği Karan'ın adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor.
Haber Videosu: Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünün göründüğü fotoğrafı ilk kez paylaştı
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Güzel bir aile. Allah bozmasın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Maşallah çok güzel bir bebek allah sağlıklı, mutlu uzun bir ömür versin. MCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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allah bağışlasınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ANANDAN ŞANSLI CIKACAN DEDIKLERI BU OLSA GEREKCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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aman aman aman ne iyi oldu ya dört gözle bekliyorduk bu anı çok iyi oldu bütün dertlerimiz bitti hiçbir maddi sıkıntımız kalmadı!!!!!!!Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Guduuu. . . Çok tatlı görünüyor. . . Allah analı babalı büyütsün. . . Ne güzel bir aile olmuşlar. . .Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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MASALLAH ALLAH NAZARLARDAN KORUSUNCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Maşallah yaa zaten fahriyeyi de burağıda çok beğeniyorum çocuğun böyle tatlı olması normal anne babası şahane??Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Masallahh. . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ALLAH analı. . babalı. . . büyütsün. . vatana millete hayırlı olur inşallah. . . . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır