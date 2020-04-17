Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'i takipten çıkardı. Evcen'in bu hamleyi niye yaptığı ise henüz bilinmiyor.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen, 29 Haziran 2017 'de meslektaşı Burak Özçivit ile evlendi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmayan Evcen, eşinin kız kardeşini takipten çıkardı.

GÖRÜMCESİNİ SİLDİ

Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayan ve hep gizli kalmasına önem veren Fahriye Evcen'in arası uzun bir süredir görümcesi Burçun Özçivit ile açık. Aralarında meselenin ne olduğu bilinmeyen ikiliden Evcen, Instagram hesabından görümcesini sildi. Evcen'in bu hamleyi niye yaptığı ise henüz bilinmiyor. Evcen 9 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından sadece 211 kişiyi takip ediyor.