Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı
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Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı

'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı. Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı
12.09.2020 22:54 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:58

Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yiyen ikili, hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

10 BİN TL DEĞERİNDE ÇANTAYLA DOLAŞIYOR

Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda oyuncu Fahriye Evcen'in elindeki çantanın 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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