Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok Geçtiğimiz günlerde görümcesini sosyal medya hesabından silen Fahriye Evcen, haklarında çıkan tartışma iddialarını yalanlayarak "O hesap aktif kullanılmayan bir hesap. Aramızda sorun yok" dedi.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, 3 sene önce evlendiği ve bir çocuğunun babası olan Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'i sosyal medya hesabı Instagram'da sildi. Aile meselesiyle gündeme gelen Evcen, konu hakkında sessizliğini bozdu.

"YANSITILDIĞI GİBİ BİR SORUN YOK"

Görümcesini Instagram'dan silen Fahriye Evcen, bu hareketiyle "Görümcesiyle kavga mı etti?" sorusunu akıllara getirdi. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in kardeşi Burçun'la büyük bir tartışma yaşadığı ve onu sosyal medya hesabından sildiği iddiasına yanıt vererek "O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok" dedi.

Burçun Özçivit, 5 sene önce hayatını birleştirdiği Ahmet Deniz'den 4 ay önce boşandı. Özçivit'in bu evliliğinden Açelya adında bir kızı var.