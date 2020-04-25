Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
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Fahriye Evcen, Burak Özçivit, kavga, Magazin, Haber

Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok

Geçtiğimiz günlerde görümcesini sosyal medya hesabından silen Fahriye Evcen, haklarında çıkan tartışma iddialarını yalanlayarak "O hesap aktif kullanılmayan bir hesap. Aramızda sorun yok" dedi.

25.04.2020 08:50 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:03
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, 3 sene önce evlendiği ve bir çocuğunun babası olan Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'i sosyal medya hesabı Instagram'da sildi. Aile meselesiyle gündeme gelen Evcen, konu hakkında sessizliğini bozdu.

"YANSITILDIĞI GİBİ BİR SORUN YOK"

Görümcesini Instagram'dan silen Fahriye Evcen, bu hareketiyle "Görümcesiyle kavga mı etti?" sorusunu akıllara getirdi. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in kardeşi Burçun'la büyük bir tartışma yaşadığı ve onu sosyal medya hesabından sildiği iddiasına yanıt vererek "O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok" dedi.

Burçun Özçivit, 5 sene önce hayatını birleştirdiği Ahmet Deniz'den 4 ay önce boşandı. Özçivit'in bu evliliğinden Açelya adında bir kızı var.

Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Kaynak: Hürriyet

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Haber Yorumları (6)
500
AVNİ: tam melislik haber.boş haber.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BİLMEM: Aslında fahriye nin görümcesi ile olan ilişkisi bizi hiç ilgilendirmiyor
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RUMUZ: Aman Allahım çok büyük bir sorun. Ne olacak şimdi. Devletler yıkılacak oooooo mu god...
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TRABZON_61: peki ya bu durumdan fahriye evcen''in haberi varmı :) :)
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TAMAM TAMAM: Boş haber
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ANKARA: Sanal şizofrenler...
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500
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