Fadıloğlu, çocukların bayram sevincine ortak oldu
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Fadıloğlu, çocukların bayram sevincine ortak oldu

Fadıloğlu, çocukların bayram sevincine ortak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Halide Edip Adıvar Anaokulu ile Sabriye Küncülü Anaokulu'nda düzenlenen organizasyonlara katıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Halide Edip Adıvar Anaokulu ile Sabriye Küncülü Anaokulu'nda düzenlenen organizasyonlara katıldı. Başkan Fadıloğlu, etkinlik sonunda minik öğrencilere hediye verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Halide Edip Adıvar Anaokulunda düzenlenen etkinliğe katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Daha sonra etkinlik alanına geçen Başkan Fadıloğlu, Okul Müdiresi Kader Öksüzoğlu, okul yöneticileri ve öğretmenler ile birlikte çocukların düzenlediği gösterileri izledi. Fadıloğlu, daha sonra Sabriye Küncülü Anaokulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, etkinlikler sonunda her iki anaokulundaki öğrencilere de yazı tahtası hediye etti.

"Çocuklar çok güzel hazırlanmışlar"

Organizasyonların pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdiğini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bugün, anaokullarımızdayız. Gönül isterdi ki tüm velilerimiz ile birlikte daha yoğun bir coşkulu katılım olsun. Ancak pandemi süreci nedeniyle zaruretten dolayı seyrek olarak bu etkinlikler yapılıyor. Ama ben yine de okul yöneticilerimize ve hocalarımıza; pandemi süresi içerisinde sosyal mesafe kuralına uyarak çocuklarımızı bu etkinlikten mahrum bırakmadıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklar, çok güzel hazırlanmışlar. Sosyal mesafeye dikkat ederek, pandemi kurallarına uygun hareket ediliyor. İnşallah ümit ediyoruz ki en kısa sürede bu pademi süreci ortadan kalkar ve eski normalimize dönerek, hep birlikte sağlık ve huzur içerisinde bu tür etkinlikleri kutlarız. Ben bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Çok teşekkür ediyoruz"

Sabriye Küncülü Anaokulu Müdiresi Hettup Yılmaz ise yaptığı açıklamada, "23 Nisan etkinliklerimiz, maalesef pandemi sürecinin gölgesinde geçiyor. Elimizden geldiği kadar çocuklarımıza güzel bir etkinlik sunmaya çalıştık. Onların bayramı ve doyasıya eğlensinler istedik. Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na da bugün bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzu ziyaret etti, çocuklarımızın eğlencesine ortak oldu ve çeşitli hediyeler sundu. Çocuklarımız, bu hediyelerle çok mutlu oldular. Bu konuda ben bir kez daha öğrencilerim adına Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, çocukların bayram sevincine ortak oldu
Fadıloğlu, çocukların bayram sevincine ortak oldu
Fadıloğlu, çocukların bayram sevincine ortak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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