Faciadan dönülen kaza anlarını anlattı: 20 santimetreyle ölümden döndüm

13.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:46

SAMSUN 'da kar nedeniyle kayan iki otomobilin kar topu oynayan kalabalığın içerisine daldığı kazadan kurtulan Ahmet Caner Aydın (25) o anları anlattı. Aydın, "Kaza yapan araçlar yaklaşık 20 santimetre yanımdan geçti, ölümden döndüm" dedi.

Olay, geçen cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan kar yağışını çeken Burak Taner'in cep telefonu kamerasına Serhat Caddesi'nde seyir halinde olan bir aracın takla attığı anlar yansıdı. Kaza sırasında yol kenarında karla oynayan 4'ü çocuk 6 kişi ise takla atan aracı fark ederek kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, takla atan otomobil sürücüsüne yardım etmek için yanına giden vatandaşlar ikinci şoku yaşadı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden bir başka araç da kalabalığın içine daldı. Büyük bir faciadan dönülen olayda, yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA