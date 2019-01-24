Facebook ve Instagram Maduro'nun Mavi Tik İşaretini Kaldırarak ABD'nin Maduro Kararını Destekledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yok sayarak Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından sosyal medya devleri Facebook ve İnstagram Maduro'nun onaylanmış hesaplarındaki mavi tik işaretini kaldırarak, ABD'nin Venezuella'da seçilmiş hükümete karşı yaptığı bu eylemi destekledi.

İLİŞKİLERİ ASKIYA ALDI

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guadio'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Guadio'yu Venezuala'nın resmen geçici başkanı olarak tanıdı. Konuyla ilgili açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Bu karara sert tepki gösteren Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini söyledi.

MAVİ TİKİ ANINDA KALDIRDILAR

Yaşanan bu olaya dünya liderlerinden farklı tepkiler gelirken sosyal medya devleri Facebook ve İnstagram Maduro'nun onaylanmış hesaplarındaki mavi tik işaretini kaldırarak, ABD'nin Venezuella'da seçilmiş hükümete karşı yaptığı bu eylemi destekledi.

WİKİPEDİA DA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Wikipedia'da sosyal medya devlerinin benzeri bir hareket yaparak sayfasında yer alan Venezuella Devlet Başkanı lideri Maduro'yu kaldırara yerine Juan Guadio'yu ekledi.

72 SAAT SÜRE VERDİ

Trump'ın, Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımasına, Maduro'dan cevap gecikmedi. Maduro, ABD ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurarak diplomatların ülkeyi 72 saat içerisinde terk etmelerini istedi.