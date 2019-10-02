Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ses kayıtları sızdı: Tehdit ediyorsa gider savaşırsınız

02.10.2019 17:45

Sosyal ağ Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ABD'de demokrat aday adaylarından Elizabeth Warren'ın başkan seçilmesinin şirket için "çok kötü olacağını" söylediği ortaya çıktı. ABD başkan adayı senatör Elizabeth Warren, Facebook başta olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinin monopol oluşturup, piyasaya hakim oldukları gerekçesiyle antitröst düzenlemelerine göre bu şirketlerin bölünmeleri çağrısı yapmıştı.

"ŞİRKET İÇİN ÇOK KÖTÜ OLUR"

Zuckerberg'in, Warren'ın bu sözlerinin ardından şirket çalışanlarına özel olarak yaptığı konuşma kamuoyuna sızdı. Zuckerberg, Warren'ın olası başkanlığıyla ilgili şirket çalışanlarına açıklamada, Elizabeth Warren'ın başkanlığının şirket için "çok kötü olur" değerlendirmesinde bulundu.

"VAROLUŞUNUZU TEHDİT EDİYORSA GİDER SAVAŞIRSINIZ"

Zuckerberg, "Doğru cevabın şirketlere savaş açmak olduğunu düşünen Elizabeth Warren gibi biri var. Eğer seçilirse yasal bir mücadeleye gireceğimiz ve kazanacağımız kanaatindeyim. Bu durum bizim için halen çok kötü mü olur? Cevabı evet. Hükümetimize karşı büyük bir dava açmak istemem ama biri sizin varoluşunuzu tehdit ediyorsa da gider savaşırsınız" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR AÇIKLAMA PAYLAŞTI

Mark Zuckerberg'in çalışanlarına yaptığı bu açıklamanın kamuoyuna sızmasının hemen ardından Facebook'un CEO'u bu sefer sosyal ağdaki hesabı üzerinden yeni bir açıklama paylaştı.

Zuckerberg, konuyla ilgili "Her hafta Facebook'ta çalışanların bana bir şey sormak istediği bir soru-cevap etkinliği yapıyorum ve her türlü proje ve konuda düşündüklerimi açıkça paylaşıyorum. Bir süre önce bu soru cevaplardan birinin tam metni online olarak yayınlandı. Halka açık olmaktan çok, içsel olmasına rağmen;çalışanlara sosyal sorumluluk, teknoloji şirketlerinden ayrılma, Libra, yapay sinir ağları (neural) arayüzleri ve uzun vadede doğru şeyi yapma gibi birçok konuda söylediklerimin bir versiyonunu filtre uygulanmamış bir şekilde görmek isterseniz buradan (konuyla ilgili paylaşılan bir haber linki) kontrol edebilirsiniz." dedi.