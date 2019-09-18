Facebook'ta IŞİD ve El Kaide bağlantılı sayfalar otomatik olarak oluşturuluyor

Facebook'ta IŞİD ve El Kaide bağlantılı sayfalar otomatik olarak oluşturuluyor

Sosyal medya devi Facebook’ta gözetime rağmen IŞİD ve El Kaide bağlantılı onlarca yeni grup sayfasının otomatik olarak oluşturulduğu ortaya çıktı

18.09.2019 21:45
Facebook'ta IŞİD ve El Kaide bağlantılı sayfalar otomatik olarak oluşturuluyor

Sosyal medya devi Facebook'ta gözetime rağmen IŞİD ve El Kaide bağlantılı onlarca yeni grup sayfasının otomatik olarak oluşturulduğu ortaya çıktı.


ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan ihbarlarda, Facebook'ta terör örgütlerinin iletişimlerini kolaylaştırdığı iddia edilen sayfaların olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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