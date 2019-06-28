Fabrikada dumandan etkilenen 23 işçi hastaneye kaldırıldı

Fabrikada dumandan etkilenen 23 işçi hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında, enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenip, hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 23 oldu.

Fabrikada dumandan etkilenen 23 işçi hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) plastik fabrikasında, enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenip, hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 23 oldu. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan işçilerin tedavileri sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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