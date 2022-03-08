'Fabrika Ayarı' programı Nevşehir'de

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Söyleşi Günleri' kapsamında program yapımcısı ve yazar Bekir Develi ile yazar Hayati İnanç Nevşehirlilerle buluşacak.

Ünlü program yapımcısı ve yazar Bekir Develi ile yazar Hayati İnanç, 11 Mart Cuma akşamı Nevşehir'de okurlarıyla buluşacak. Program için saat 18.30'da üniversite bölgesinden ücretsiz servis araçları kaldırılacak. Çeşitli kanallarda 600 bölüme yakın gezi, belgesel ve yarışma programlarının yanı sıra 7 yıl boyunca ekranlarda 'Ramazan Sevinci' adlı programın sunuculuğunu üstlenen ve ilk kitabı 'Allah Cümle'mizi Korusun'u 2018 yılında çıkarttıktan sonra Hayati İnanç ile birlikte 'Herkes İçin Siyer' isimli kitaba imza atan Bekir Develi ve divan edebiyatının yaşayan abidelerinden biri olan Hayati İnanç'ın söyleşi programının büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek söyleşi programı saat 19.30'da başlayacak ve vatandaşlar programa ücretsiz olarak katılabilecek. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel