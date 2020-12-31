F1 Şampiyonu Lewis Hamilton'a 'şövalye' unvanı verildi
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F1 Şampiyonu Lewis Hamilton'a 'şövalye' unvanı verildi

31.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:30
F1 Şampiyonu Lewis Hamilton'a 'şövalye' unvanı verildi

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, Birleşik Krallık tarafından verilen Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer alarak 'şövalye' unvanının sahibi oldu.

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, Birleşik Krallık tarafından verilen Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer alarak 'şövalye' unvanının sahibi oldu.

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton (35), Birleşik Krallık Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer alarak şövalye unvanı aldı. 'Sir' Lewis Hamilton'ın yanı sıra bu yıl onur unvanları, koronavirüs salgınında çalışma yapan kişilere verildi. İngiliz pilot, iki Britanyalı Stirling Moss ve Jackie Stewart ve Avustralyalı Jack Brabham'dan sonra şövalye unvanı verilen dördüncü F1 pilotu oldu.


F1 Şampiyonu Lewis Hamilton'a 'şövalye' unvanı verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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