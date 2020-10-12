Ezhel kimdir? Ezhel nereli? Ezhel şarkı sözleri nelerdir? Ais Ezhel'in gerçek adı nedir?

Yaptığı rap parçalarıyla sık sık gündeme gelen Ezhel kimdir? Ömer Sercan İpekçioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömer Sercan İpekçioğlu boyu, sevgilisi…

Yaptığı rap parçalarla,düetlerle ve sosyal medya kullanımıyla sık sık gündeme gelen Ezhel, hakkında merak edilenler haberimizde. Ezhel kimdir? Ezhel nereli? Ezhel şarkı sözleri nelerdir? Ais Ezhel'in gerçek adı nedir?

EZHEL KİMDİR?

Ezhel, 1 temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk olarak Ais Ezhel adıyla piyasalara adım atmıştır.

İlk albümünü 2017 yılında çıkarmıştır. Müziğinin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımlayan rapçi geniş kitlelere sosyal medya ile ulaşmıştır. Kısa sürede milyonlara kendini dinletmeye başlayan genç rapçi şarkılarında Ankara'da yaşadığı mahalle kültürünü yansıtıyor.

Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır. Ezhel, Gitar, piyano, ney, def ve darbuka çalabilmektedir.

Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

Türkçe rap'in önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.

Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur.

Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur.

2018 Mayıs ayında Ezhel hakkında açılan davada ünlü rapçi "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçlamasıyla hakkında 10 yıla kadar hapsi istenmiş ilk duruşmada beraat etmişti.

AİS EZHEL'İN GERÇEK ADI NEDİR?

Ezhele sahne adı olarak bunu kullanmaktadır, gerçek adı ise Ömer Sercan İpekçioğlu'dur.

EZHEL ŞARKI SÖZLERİ

Yaptığı parçalar hep çok konuşulan Ezhel'in en popüler şarkıları:

Aya

Bi Sonraki Hayatımda Gel

Made in Turkey

Felaket

Geceler

Anadolu Flex

LOLO

Fight Kulüp

Duman

I·mkansızım

KAFA10

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