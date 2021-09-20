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Ezgi Sertel kötü haberi bu sözlerle duyurdu

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Ezgi Sertel kötü haberi bu sözlerle duyurdu

Sunucu Ezgi Sertel, babası Ali Sertel'in yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. İşte ünlü sunucunun ilk açıklaması...

2018 yılında dünyaevine giren Ezgi Sertel-Ozan Çobanoğlu çifti, ikiz bebekleri Tibet ve Mert'i geçtiğimiz sene kucaklarına almıştı.

Mutlu evlilikleri süren çiftten Sertel'in babası Ali Sertel, yoğun bakıma kaldırıldı.

"BİRİCİK BABAM YOĞUN BAKIMDA"

Ünlü sunucu, üzücü haberi Instagram hesabından duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ezgi Sertel, "Benim biricik canım babam yoğun bakımda... İçim çok acıyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Sertel, takipçilerinden dua istemeyi de ihmal etmedi. Takipçileri ise "Geçmiş olsun" mesajları ile Ezgi Sertel'e destek oldu.

Ezgi Sertel kötü haberi bu sözlerle duyurdu

Ezgi Sertel kötü haberi bu sözlerle duyurdu

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Sunucu Ezgi Sertel, 'İçim çok acıyor' diyerek yoğun bakımda yatan babası için dua istedi

Sunucu Ezgi Sertel, "İçim çok acıyor" diyerek yoğun bakımda yatan babası için dua istedi
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