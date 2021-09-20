Ezgi Sertel kötü haberi bu sözlerle duyurdu

2018 yılında dünyaevine giren Ezgi Sertel-Ozan Çobanoğlu çifti, ikiz bebekleri Tibet ve Mert'i geçtiğimiz sene kucaklarına almıştı.

Mutlu evlilikleri süren çiftten Sertel'in babası Ali Sertel, yoğun bakıma kaldırıldı.

"BİRİCİK BABAM YOĞUN BAKIMDA"

Ünlü sunucu, üzücü haberi Instagram hesabından duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ezgi Sertel, "Benim biricik canım babam yoğun bakımda... İçim çok acıyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Sertel, takipçilerinden dua istemeyi de ihmal etmedi. Takipçileri ise "Geçmiş olsun" mesajları ile Ezgi Sertel'e destek oldu.