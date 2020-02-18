Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

18.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:41

Söz ve müziği Aykut Acarlar'a, düzenlemesi Caner Hız'a ait "Deliyim"in klibi, Tufan Şimşekcan ve Ozan Sihay yönetmenliğinde, Adana'da bir metal fabrikasında, 15 kişilik ekiple, yedi saatte tamamlandı.

"Deliyim" klibinin koreografisi Buse Sizgin'e, kostüm tasarımı Kübra Sincan ve Seren Aytekin'e ait. Dans sahnelerinde Ezgi Pekel'e Ceren Altınöz Çevirme, Buse Sizgin, Melda Kaya ve Sergen Serbest eşlik etti. Klip fotoğraflarını ise, Project A'dan Ozan Erkmen çekti.