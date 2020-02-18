Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
Haberler » Magazin » Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı - Magazin

Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Geçtiğimiz yaz festivallerinde sahnesiyle dikkatleri çeken, nisan ayında Çukurova Rock Festivali'nde sahne alacak olan Ezgi Pekel'in elektronik pop, dans türündeki ilk albümü "Bizim Gibiler" tüm dijital platformlarda yayında...

18.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:41
Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi

Söz ve müziği Aykut 'a, düzenlemesi Caner Hız'a ait "Deliyim"in klibi, Tufan Şimşekcan ve Ozan Sihay yönetmenliğinde, 'da bir metal fabrikasında, 15 kişilik ekiple, yedi saatte tamamlandı.

"Deliyim" klibinin koreografisi Buse Sizgin'e, kostüm tasarımı Kübra Sincan ve Seren Aytekin'e ait. Dans sahnelerinde Ezgi Pekel'e Ceren Altınöz Çevirme, Buse Sizgin, Melda Kaya ve Sergen Serbest eşlik etti. Klip fotoğraflarını ise, Project A'dan Ozan Erkmen çekti.



Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler