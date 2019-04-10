Ezgi Mola Sosyal Medya Hesabından Ateş Püskürdü: Sülalesiyle Birlikte Yok Olsun!

Ankara Yenimahalle'de köpeklere zehirli et vererek öldüren şahıslar Ezgi Mola'yı çileden çıkardı. Mola, o kişilerin yaşamaya hakkı olmadığını, sülalesiyle birlikte yok olması gerektiğini söyledi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da Yeni Mahalle'ye bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde bir parkta yaşayan sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü. Bölgede farklı noktalarda, 13 köpeğin cansız bedeni bulunurken, yaklaşık yedi köpeğin kaybolduğu ve altı köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.

"SÜLALESİYLE BİRLİKTE YOK OLSUN"

Haberi sosyal medyadan okuyan Ezgi Mola, bugün hayvanlara zulmedenlerin yarın insanlara zulmedeceğini belirterek"Bunu yapan yaşamayı hak etmiyor, sülalesiyle birlikte yok olsun. Varlığını bile hissetmek istemiyorum bu dünyada!" ifadelerini kullandı.