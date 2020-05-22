Ezan Sistemini Tasarlayan Mühendis: Anons Sistemi Ele Geçirilebilir İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından şarkı çalınmasının ardından merkezi ezan sistemi geçici süreliğine kaldırıldı.

İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından şarkı çalınmasının ardından merkezi ezan sistemi geçici süreliğine kaldırıldı. Türkiye'de merkezi ezan sisteminin şifre sistemini tasarlayan Elektronik Mühendisi Vahap Ünalan, konu hakkında açıklama yaptı.

Camilerin Anons Sistemi Ele Geçirilebilir

Mühendis Vahap Ünalan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Bu teknoloji eskidi artık. Araçlara yayın cihazı konularak çok rahat şekilde Türkiye'deki tüm camilerin anons yayın sistemi ele geçirilebilir. 15 Temmuz'dan sonra hem Diyanet'i, hem siyasileri hem de bürokratları uyardım. 'Ülkede karmaşa veya darbe girişimi olması halinde tüm camiler devleti yıkmak isteyenlerin propaganda merkezi haline gelebilir' dedim. Uyarılarımız dikkate alınmadı.

Camilerde kullanılan teknoloji eski olduğu için bu şifreyi şu an bir mühendislik öğrencisi bile çözebilir. Bu yüzden camilerimizde anons yayın şifrelenme sisteminin mutlaka yenilenmesi lazım. Belirlenen şifrenin de karmaşık ve kırılması zor olması lazım.

Ayrıca havaya yapılan her yayın mutlaka çözülür. Bir camiye günde 5 vakit ezan için aynı frekansla bağlantı sağlanıyor bu da şifrenin zamanla çözülmesine yol açıyor. Bu yüzden yedek bir frekans sisteminin olması ve bunu da sadece programı üreten şirketin bilmesi ve cihazlarında kayıtlı olması gerekiyor."

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