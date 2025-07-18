Eyyvah Eyvah 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyyvah Eyvah 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Eyyvah Eyvah 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Eyyvah Eyvah 2 konusu, özeti ve Eyyvah Eyvah 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Eyyvah Eyvah 2 filminin detayları…

EYYVAH EYVAH 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır; o da sevdiği kıza, Müjgan'a kavuşmaktır. Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yanına alıp memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin, Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Hüseyin'in memlekette torunlarının yolunu gözleyen dedesi ve ninesinin de dahil olacağı yeni macerada bizleri bol bol kahkaha, birçok eğlenceli sürpriz ve tabii ki yine klarnet resitali bekliyor olacak...

EYYVAH EYVAH 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak

EYYVAH EYVAH 2 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 2 filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli köyünde çekildi.