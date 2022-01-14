Eyüpsultan'da otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve arkadaşı kayıplara karıştı - Haberler
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Eyüpsultan'da otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve arkadaşı kayıplara karıştı

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı. Sürücü ve yanında bulunan bir kişi taksiye binerek kayıplara karıştı.

Kaza, saat 03.15 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Hasdal Kışlası'nın girişinde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı istikametinden Kağıthane istikametine giden 34 GD 4549 plakalı lüks otomobil, Alibeyköy - Kağıthane yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yoldan geçen taksiye binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bariyerlere çarpan otomobilin çekilmesi sırasında Hasdal-Kemerburgaz yolu Kağıthane istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin otomobili çekmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Eyüpsultan'da otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve arkadaşı kayıplara karıştı

Eyüpsultan'da otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve arkadaşı kayıplara karıştı

Eyüpsultan'da otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve arkadaşı kayıplara karıştı

Eyüpsultan'da otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve arkadaşı kayıplara karıştı

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Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Son Dakika Haberleri

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