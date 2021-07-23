Eyüpsultan'da iki iş yerine dalan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Eyüpsultan'da iki iş yerine dalan otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da yoldan çıkarak iki iş yerine dalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Eyüpsultan'da yoldan çıkarak iki iş yerine dalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 FE 344 plakalı otomobil, Mithatpaşa Mahallesi Abdülhamit Caddesi'nde yoldan çıkarak iki iş yerine girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Mehmet Balcı, sürücünün önce yol üzerindeki çöp kutularına çarptığını belirterek, "Aşağıdan vura vura buraya geldi. Dükkanın sahibi 2 dakika önce oradan ayrılıyor, sonra kaza oluyor." dedi.

Kazanın ardından otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, iş yerlerinde hasar oluştu.

Eyüpsultan'da iki iş yerine dalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eyüpsultan'da iki iş yerine dalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eyüpsultan'da iki iş yerine dalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eyüpsultan'da iki iş yerine dalan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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