Eyüpsultan'da Bir Binanın Çatı Katında Yangın

Eyüpsultan ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Defterdar Mahallesi Ortakçılar Mescidi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Durumu fark eden bina sakinleri, binayı boşaltıp polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.



Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA