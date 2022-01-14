Eyüpsultan'da bariyere çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da bariyere çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

Eyüpsultan'da bariyere çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da otomobille yol ayrımındaki bariyere çarpan sürücü aracı bırakıp kaçtı.

Eyüpsultan'da otomobille yol ayrımındaki bariyere çarpan sürücü aracı bırakıp kaçtı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 GD 4549 plakalı otomobil, Eyüpsultan- Kemerburgaz Yolu Hasdal Askeri Kışlası önünde yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Kaza sonrası sürücü ve beraberindeki kişi, otomobili bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bariyere saplanan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.

ÇALDIKLARI ARAÇLARA YAPIŞTIRDIKLARI 'KAMYON ARKASI' YAZILARINDAN YAKALANDILAR

ÇALDIKLARI ARAÇLARA YAPIŞTIRDIKLARI 'KAMYON ARKASI' YAZILARINDAN YAKALANDILAR

 Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

 SULTANGAZİ'DE KUYUMCUDAN İÇİNDE 500 BİN LİRALIK ALTIN OLAN ÇANTAYI ÇALDI

SULTANGAZİ'DE KUYUMCUDAN İÇİNDE 500 BİN LİRALIK ALTIN OLAN ÇANTAYI ÇALDI

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title