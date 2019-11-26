Eynesil'de gazilere madalya ve beratları verildi
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Eynesil'de gazilere madalya ve beratları verildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2 gaziye madalya ve beratları verildi.

26.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:51
Eynesil'de gazilere madalya ve beratları verildi

'un ilçesinde 2 gaziye madalya ve beratları verildi.

Eynesil Kaymakamlığında gaziler Muhammet Pampal ve 'ya madalyaları ile beratlarının verilmesi için tören düzenlendi.

Kaymakam Ömer Faruk Gökçe, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi, gazilere de şükranlarını sunduğunu belirtti.

Gökçe, maddi ve manevi olarak her zaman gazilerin yanında olduklarını vurguladı.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Ahmet Alkan, Emniyet Müdür Vekili Osman Ziya Aksu ile gazilerin yakınları katıldı.

Kaynak: AA
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