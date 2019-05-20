Eyfel Kulesi Bir Kişinin İzinsiz Tırmanması Sebebiyle Tahliye Edildi

Eyfel Kulesi Komitesinden yapılan açıklamada, bir kişinin kuleye tırmanması sebebiyle kulenin boşaltıldığı ve ziyaretçilere kapatıldığı belirtildi. Polis, kulenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olası acil durumlar için sağlık ve itfaiye ekiplerinin de olay yerinde hazır bulunduğu duyuruldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları polisin kuleye tırmanan kişiyle pazarlık yaptığını bildirdi.

İLK İKİ KATI NORMAL YOLLARLA ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

AFP'ye konuşan bir yetkili, "Kuleye tırmanmaya çalışan bir kişi tespit edildi. Standart prosedür kapsamında bu kişinin tırmanmasına son verilmeye çalışılıyor. Kule de bu nedenle tahliye edildi." açıklamasında bulundu. Kulenin ikinci katına kadar normal yollarla çıkan adamın oradan itibaren tırmanmaya başladığı belirtiliyor.

İşte o kişinin görüntüleri :

Kaynak: AA