Exxen Enis Arıkan ne zaman başlayacak? Exxen Enis Arıkan konusu nedir? Exxen Enis Arıkan ilk konuğu kim?

Yayın hayatına 1 Ocak tarihinde başlayacak Exxen Enis Arıkan ne zaman başlayacak? Exxen Enis Arıkan konusu nedir? Exxen Enis Arıkan ilk konuğu kim?

Yeni yıl ile beraber yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platform Exxen'in beklenen yapımı Exxen Enis Arıkan ne zaman başlayacak? Exxen Enis Arıkan konusu nedir? Exxen Enis Arıkan ilk konuğu kim?

EXXEN ENİS ARIKAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exxen'de yer alacak yapımlardan biri olan @EnisArıkan olarak adlandırılan program, 1 Ocak itibariyle platformdaki yerini alacak.

EXXEN ENİS ARIKAN İLK KONUĞU KİM?

Platformda yayınlanacak olan pek çok eğlenceli içerikten birisi de Enis Arıkan'a ait olan Talk Show olacak. 1 Ocak'ta yayınlanacak olan ilk bölümün konuğu merakla beklenirken Enis Arıkan'ın Talk Show'nun ilk bölüm konuğu olarak karşımıza çıkan isim ise sevilen sanatçı Edis oluyor.