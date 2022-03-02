Excel hatası neden olur? Excel hatası nedir, nasıl düzeltilir?

#### EXCEL HATASI NEDEN OLUR?

Microsoft Excel, sütunun hücre içeriklerinin tamamını yeterince gösteremeyecek kadar geniş olmadığı durumlarda hücrelerde ##### ifadesini gösterebilir. Tarih ve saat gibi negatif değerleri döndüren formüller de ##### ifadesini gösterebilir.

#### EXCEL HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Bir sütunu hücre içeriklerini tam olarak gösterecek şekilde genişletmek için sütun başlığının sağ kenarını çift tıklatın veya istediğiniz genişliği elde edene dek sütun başlığını sürükleyin.

Ayrıca aşağıdakileri de deneyebilirsiniz:

Hücre içeriklerini küçültmek için, Hizalama'nın> İletişim kutusu düğmesi Giriş'e tıklayın ve Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda Uyacak şekilde daralt kutusunu işaretleyin.

Sayılarda çok fazla ondalık basamak varsa, Giriş > Ondalık Azalt'ı tıklatın.,

Tarihler çok uzunsa, Giriş > Sayı Biçimi yanındaki oku tıklatın ve Kısa Tarih'i seçin.

Negatif tarih veya saat değerlerini düzeltme

Hücre negatif tarih veya saat değeri gösterdiğinden Excel ##### hatasını gösterdiği zaman şunları yaptığınızdan emin olun:

1900 tarih sistemini kullanırken tarih ve saatlerin pozitif değerler olduğunu doğrulayın.

Negatif tarih veya saat değeri sonuçlarını önlemek için tarihleri çıkarmak veya Saat toplama veya çıkarma işlemi yapmak için formül kullanın.

Tarih veya saat olarak biçimlendirilen negatif formül sonuçlarını farklı bir sayı biçimine dönüştürün.

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