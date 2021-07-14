Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli?

Güneşin Kızları dizisinde Güneş karakterini, Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya dizileri!

Son olarak Akrep dizisinde rol alan başarılı oyuncu Evrim Alasya, birçok tiyatro oyununda da yer aldı. Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli?

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979, İzmir doğumlu Türk oyuncudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

EVRİM ALASYA DİZİLERİ

Akrep 2020-2021 Ferda Dizi

Kırmızı Oda 2020 Meliha Kınık Dizi

Koca Koca Yalanlar 2018 Müjgan Dizi

Güneşin Kızları 2015-2016 Güneş Yılmaz Dizi

Benim Adım Gültepe 2014 Suna Dizi

Muhteşem Yüzyıl 2012 Ayşe Hafsa Sultan (gençliği) Dizi

Gönülçelen 2010 Balçiçek Dizi

Muro 2008 Fidan Film

Gece Sesleri 2008 Neslihan Dizi

Başka Semtin Çocukları 2008 Evrim Film

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