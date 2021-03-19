Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak Kardeşler, 55.Kez Ödüllendirildi

11 yıldır sektörde ilerleyen Evo Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Evos Angels, Evo Medya PR ve Fikir Atölyesi bu yıl 55.ci ödülünü aldı. Ödül Evrim Yaşlak ve Evren Yaşlak'a takdim edildi. Dijital dünyada yapmış oldukları ilklerle anılan kardeşler ödülünü Tüketici Akademisi Başkanı Fahri Ustaoğlu'nun elinden aldılar. Bugüne kadar birçok ödül töreninde ödüle layık görülen Evrim Yaşlak ve Evren Yaşlak sahnede şunları iletti. "Bizler Türkiye'nin ilk dijital dergisi ve dijital medya grubuyuz. Dijital Dünyada Tüketici Zirvesi başlığı adı altında ödüllendirilmek bizler için büyük mutluluk. Yeni dünya dijitalde ilerliyor. Ve daha da ilerleyecek. Özellikle yeni neslin bu kadar çok dijitalleşmesi ve bizlerin yolundan ilerlemesini gördükçe büyük gurur duyuyoruz. Hemen hemen tüm üniversitelerde dijital medya, dijital pazarlama ve dijital adı geçen birçok branşlar açıldı ve okutulmaya devam ediyor. Özellikle derslerde bizlerin konu edilmesini gördükçe büyük gurur duyuyoruz. Bu yüzden bizlerin yolundan ilerleyen tüm gençliğimizin yanındayız. Daha güzel ve kalıcı bir nesil için dijitalleşme sürecimizi çok iyi ve dikkatli takip ediyoruz. Bizlerle olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."diye ifade ettiler.

Lobin Turkey, zirvede dijitalleşme, yeni teknolojiler, global ekonomi reformları konusu başlığıyla iki oturumda konferanslarını gerçekleştirdi.