Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey 20. bölüm bugün var mı? Evlilik Hakkında Her Şey 20. bölüm fragmanı yayınlandı

Diziseverlerin merakla beklediği Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman, Evlilik Hakkında Her Şey bölüm bugün mü, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım'ın ihanetiyle sarsılan Azra, yaşadığı hayal kırıklığının sarsıcı etkisini azaltmak için tüm dikkatini işine ve çocuklarına yöneltmeye çalışır. Fakat Yıldırım'ın ısrarlı aramaları sonucunda onunla görüşmeyi kabul edip, Güneş Kafe'ye gelmesini söyler. Yıldırım elinde çiçeklerle Güneş Kafe'ye gittiğinde onu orada kötü bir sürpriz beklemektedir. Cevher Hukuk'un iflasında Bora'nın da parmağı olduğunu öğrenen Sanem ise intikam almak için Bora'nın peşine düşer. Fakat bu yolculuk ikisini de beklenmedik maceralara sürükleyecektir. Erman Çolpan'a Bora ile ilgili gerçekleri anlatmak üzereyken yaşanan sürpriz bir gelişme olayların seyrini değiştirir. Azra'ya kendini affettirmeye kararlı olan Yıldırım, bunun için her yolu denemeye başlar. Yıldırım'a karşı karmaşık duygular içerisinde olan Azra'yı ise hayatının belki de en büyük sınavı beklemektedir…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra uzun bir süreden sonra ilk kez sakin bir pazar günü geçirmeye niyetlenir. Fakat yaşanan sürpriz gelişmeler Azra'nın bu hevesini kursağında bırakacaktır. Nadide ve Selim'in gerçek yüzünü öğrenen Filiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Kızının tehlikede olduğunu anlayan Songül, onu kurtarmak için Azra'dan yardım ister. Azra'nın bir planı vardır ancak bunun gerçekleşmesi için, en büyük düşmanları Bora'nın yardımı gerekmektedir. Sanem Yıldırım'la görüşüp ablasına tüm gerçekleri anlatmasını ister. Akis takdirde Azra her şeyi Sanem'den öğrenecektir. Yıldırım, Sanem'i kendisine bir gün süre vermesi konusunda ikna eder. Yıldırım için artık Aza ile ilişkisinin en büyük kırılma noktası gerçekleşmek üzeredir. Güneş ve Yalın ikilisi, Erman ve Çolpan'a eğlenceli bir sürpriz hazırlığına girişirler. Bora'nın kim olduğuna dair sır perdesi tamamen kalkmak üzeredir. Bora'nın kimliği herkesin hayatında büyük değişimlere yol açacak ve kahramanlarımızı yeni bir dönemin başlangıcına sürükleyecektir

Haberler.com - Gündem