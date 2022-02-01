Evlilik Hakkında Her Şey Deniz kim? Alara Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Alara Turan hangi dizilerde oynadı?

Evlilik Hakkında Her Şey Deniz kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ekranlarda yer almaya başladı. Dizi konusu ve başarılı oyuncuları ile dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosu; Gökçe Eyüboğlu, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı ve Fırat Altunmeşe gibi başarılı oyunculardan oluşuyor. Alara Turan oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Alara Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Alara Turan'ın hayatı ve projeleri...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DENİZ KİM?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Deniz karakterini Alara Turan canlandırmaktadır.

ALARA TURAN KİMDİR?

Alara Turan 14 Eylül 1995 İstanbul doğumludur. Lise eğitimini ÖzelSaint Joseph Fransız Lisesinde okurken Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında bir çok tiyatro oyununda yer aldı. İlk dizi deneyimini 2019 yılında Star TV'de yayınlanan Kardeş Çocukları ile yaşadı.

İlk olarak Kardeş Çocukları dizisinde Hayal Karay karakterini oynayan güzel oyuncu daha sonra Çukur dizisinde Songül ve son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde Fatma Sultan karakterini oynamıştır.

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