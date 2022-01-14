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Evliliğe karşı olan Simon Cowell nişanlandı

DailyMotion.com - Haberler | Magazin

Ünlü menajer Simon Cowell, defalarca evliliğe inanmadığı yönünde açıklamalar yapmasına rağmen bir anda karar değiştirdi ve kısa bir süre önce Barbados'ta ailece tatil yaptıkları sırada sevgilisine evlenme teklif etti.

Ünlü menajer Simon Cowell, defalarca evliliğe inanmadığı yönünde açıklamalar yapmasına rağmen bir anda karar değiştirdi ve kısa bir süre önce Barbados'ta ailece tatil yaptıkları sırada sevgilisine evlenme teklif etti.

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