Kaçırılan genç kadın, canlı yayında taksici ile yüzleşti: Sizin de parmağınız var

Şişli'de bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından babasının evinin önünden zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Ekiplerin başarılı operasyonuyla kurtarılan genç kadın, yaşadıklarını Müge Anlı'nın programında anlattı. Taksicinin de işin içinde olduğunu düşündüğünü belirten Şilan Topal, "Bizi indirdikten sonra polisi arayabilirdi. Yanımızdaki diğer kişi taksiciyi tanıdığını söyledi, onun da işin içinde olduğunu düşünüyorum" dedi.