Evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenip, hastanelik oldu KONYA'nın Kulu ilçesinde, tek katlı evde gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, tek katlı evde gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Babasıyla yaşadığı evde dumandan etkilenen Gülseren Saraç, hastaneye kaldırıldı.

Tuzyaka Mahallesi'ndeki Muzaffer Saraç'a ait tek katlı evde, dün saat 23.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Saraç, müdahale etmek istedi; ancak hızla yayılması üzerine kızı Gülseren Saraç ile dışarı çıkıp, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Dumandan etkilenen Gülseren Saraç ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Saraç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. ??

Kaynak: DHA