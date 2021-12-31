Pandemi döneminde kuryeli siparişlere ilgi arttı - Haberler
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Pandemi döneminde kuryeli siparişlere ilgi arttı

AA / Sefa Karacan - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk günlerden itibaren dünya genelinde önlem amaçlı uygulanan kapanmalar ve kısıtlamalar nedeniyle online sipariş uygulamaları ve kurye teslimatlarına talep arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk günlerden itibaren dünya genelinde önlem amaçlı uygulanan kapanmalar ve kısıtlamalar nedeniyle online sipariş uygulamaları ve kurye teslimatlarına talep arttı. Pandemi döneminde yenilerinin eklendiği sipariş firmalarındaki motosikletli ve bisikletli kuryeler, siparişlerini hızlıca müşterilerine teslim etmek için zamanla yarışıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da da pandemi döneminde başlayan dijital uygulamalar üzerinden yemek siparişine ilgi, her geçen gün artı.

Pandemi döneminde kuryeli siparişlere ilgi arttı

Pandemi döneminde kuryeli siparişlere ilgi arttı

Pandemi döneminde kuryeli siparişlere ilgi arttı

AA / Sefa Karacan - Son Dakika Haberleri

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