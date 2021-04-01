Evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır ve Şırnak anneleri el ele vererek terörü lanetledi

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri bir araya gelerek, HDP ve terör örgütü PKK'yı kınadı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri bir araya gelerek, HDP ve terör örgütü PKK'yı kınadı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden ve her hafta perşembe günü HDP il binası önünde eylem yapan Şırnaklı kadınlar, ellerinde Türk bayrakları ve "Şırnaklı kadınlardan Diyarbakır annelere selam olsun" yazılı pankartla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Burada evlat nöbetini sürdüren, "Diyarbakır Şırnak anneleri hep birlikte el ele" yazılı pankart taşıyan Diyarbakır anneleri, Şırnaklı anneleri zılgıtlarla karşıladı.

Diyarbakır ve Şırnaklı anneler bir süre yürüyüş yaptı.

"Teröre geçit yok", "Artık yeter, dönün evinize", "PKK ya çökecek ya çökecek", "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Terörü anneler bitirecek" yazılı dövizler taşıyan aileler, terör örgütü PKK ile HDP aleyhine sloganlar attı.

HDP il binası önünde aileler adına açıklama yapan Şırnak Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, Diyarbakır annelerine destek vermek için geldiklerini söyledi.

Şırnaklı annelerin HDP il binası önünde her hafta eylem yaptığını anımsatan Atan, annelerin direnişi, haklı mücadelesinin sürdüğünü aktardı.

Atan, annelerin sessiz çığlıkların sesi olmaya devam edeceğini dile getirerek, Diyarbakır ve Şırnak'ın cesur annelerinin el ele vererek terör örgütünü bitireceğini kaydetti.

"Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"

Terör örgütünü annelerin bitireceğini belirten Atan, destan yazan Diyarbakır annelerinin sayısının her geçen gün arttığını kaydetti.

Atan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Baharın yaşandığı, nergislerin açıldığı günleri göreceğiz. Annelerimiz daha güzel baharlar yaşayacak inşallah. Terör örgütü bizi iyi duysun, çocukları zorla dağa götürülen anneler terör örgütünden darbe almıştır. Ama biz kazanacağız. Kazanan cesur anneler olacaktır. Terör örgütüne hesap sormaya devam edeceğiz. Susmayacağız. Şırnaklı anneler olarak sonuna kadar yürekli, cesur Diyarbakır annelerinin yanındayız. Meydan okumaya devam edeceğiz. İnşallah bütün annelerin yüreğine bahar gelir. Bölgede sesi çıkmayan annelerin de sesi çıksın. Artık eski günler yok. Bütün annelere teşekkür ediyoruz. Şu an biliyoruz Kandilin yüreği acıyor, annelerin çığlığı onların kalbine hançer gibi saplanıyor. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Allah devletimizden razı olsun. Allah güvenlik güçlerimize güç versin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurten Aslan