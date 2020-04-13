Evinin balkonundan site sakinlerine konser verdi Evinin balkonundan site sakinlerine konser verdi -Balkonda halay çektiler Oltulu iki amca çocuğu piyanist şantörler Mustafa ve Erdi Özden, sokağa çıkma yasağında site sakinlerine evlerinin balkonundan konser vererek onlara moral desteğinde bulundular.

Evinin balkonundan site sakinlerine konser verdi

-Balkonda halay çektiler

ERZURUM - Oltulu iki amca çocuğu piyanist şantörler Mustafa ve Erdi Özden, sokağa çıkma yasağında site sakinlerine evlerinin balkonundan konser vererek onlara moral desteğinde bulundular.

Oltu Kerem evler sitesinde oturan Mustafa ve Erdi Özden Korona virüsü nedeni ile sokağa çıkma yasağında site sakinlerine moral olsun diye bir saatlik bir konser verdiler.

Mustafa Özden, 'Sokağa çıkma yasağından dolayı halkımız evinde sıkılmasın diye kendi çapımızda kendi balkonumuzda komşularımıza güzel eğlence tarzında hareketli müziklerle coşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın neşelerini bir nebzede olsa artırmaya çalışıyoruz' dedi.

Erdi Özden ise 'İki günlük sokağa çıkma yasağında insanları güzel duygularına ulaşmasını sağladık. Zorlu günleri unutmalarını sağladık. Eğer komşularımızı eğlendirebildiysek ne mutlu bize' dedi.

Site sakinleri ise 'Mustafa ve Erdi Özden'in bu güzel jestinden dolayı çok teşekkür ederiz, bunalmıştık eğlendirdiler' dediler.

Kaynak: İHA