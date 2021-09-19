Evine kurduğu tezgahta dokuduğu ipek ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor - Haberler
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Evine kurduğu tezgahta dokuduğu ipek ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Kültür Sanat
Evine kurduğu tezgahta dokuduğu ipek ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Tülin Nefşi, kursta öğrendiği ipek dokumacılığını, evine kurduğu tezgahta sürdürüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Tülin Nefşi, kursta öğrendiği ipek dokumacılığını, evine kurduğu tezgahta sürdürüyor.

Evli ve 3 çocuk annesi Nefşi (45), evinin bir odasındaki tezgahta şaldan fulara tokadan çantaya kadar birçok ipek ürünü dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Nefşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ipek dokuma hikayesinin 5 yıl önce Samandağ Belediyesi, Samandağ Kadın Dayanışma Merkezi ve Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) iş birliğiyle açılan kursla başladığını söyledi.

İpek dokumacılığı üzerine açılan kursta 9 ay eğitim aldığını ve işin inceliklerini öğrendiğini anlatan Nefşi, kursun ardından bu işi evinde sürdürmeye karar verdiğini aktardı.

Dokuma tezgahı alarak ev işlerinden arta kalan zamanda çalışmaya başladığını dile getiren Nefşi, yaptığı ürünler sayesinde de aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.

Nefşi, bitkisel boya kullanmadan yaptığı ürünleri sosyal medya üzerinden görenlerin sipariş vererek satın aldığını söyledi.

Ürünlerine talebin her geçen gün arttığını ifade eden Nefşi, "İpek dokumayı büyük bir keyifle yapıyorum. Bu işten güzel kazancım var. Ürünlerim doğal, bitkisel boya kullanmıyorum. Yaprak ve çiçek baskılarla ürünlerimi yapıyorum. Tasarım ürünleri olunca insanların hoşuna gidiyor ve çok güzel satışlarım oluyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir gibi birçok şehre çok güzel ürünler gönderdim. Aynı zamanda İngiltere, ABD ve Almanya'ya da satışlarım oldu." diye konuştu.

Evine kurduğu tezgahta dokuduğu ipek ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor

Evine kurduğu tezgahta dokuduğu ipek ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor

Evine kurduğu tezgahta dokuduğu ipek ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor

Evine kurduğu tezgahta dokuduğu ipek ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Evine kurduğu tezgahta dokuduğu ipek ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor - Haberler
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