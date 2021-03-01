Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?

İstanbul'da evine tadilat yapmak için gelen ustanın saldırısına uğradığını iddia eden kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Kadın, şahsın kendisine cinsel ilişki teklif ettiğini, "Bir kere öpsem ne olur, benimle birlikte olmazsan seni ismini her yere yayarım" dediğini söyledi.

İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Emriye K. evinin tadilat ve boya işlerini yaptırmak için anlaştığı 34 yaşındaki Veysel T.'nin saldırısına uğradı. Evin tadilatı için 5 gün boyunca eve gelip giden boya ustası Veysel T. işi geç saate kadar uzatınca Emriye K. gitmesini istedi.

KAPISINI ZORLAYINCA ŞOKE OLDU

Ancak 2 saatlik bir işi kaldığını söyleyen Veysel T. "Yarın 2 saatlik iş için bir daha gelemem" dedi. Odasına giderek kapıyı kilitleyen Emriye K. uyumaya başladı. Bir süre sonra uyanan kadın, odasının kapısının zorlandığını fark etti. Kapıyı açınca 5 gün boyunca evine gelen ustayı görünce şok olan K. Veysel T.'yi evden kovdu.

"BİR KERE ÖPSEM NE OLUR?"

Milliyet'te yer alan habere göre; ertesi gün polise giderek suç duyurusunda bulunan Emriye K. "Evden çıkarken bana küfürler etti. 'Bir kere öpsem ne olur?' deyip cinsel ilişki teklif etti. Beni öpmeye çalışırken de kolumdan çekerek yaraladı" dedi.

"BENİMLE BİRLİKTE OLMAZSAN İSMİNİ YAYARIM"

Evden ayrıldıktan sonra T.'nin kendisine mesaj attığını söyleyen Emriye K. "Benimle birlikte olmuyorsan senin ismini yayacağım diye mesajlar atıyor" dedi. Şikayetin ardından gözaltına alınan Veysel T. suçlamaları reddetti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Veysel T. hakkında, "cinsel saldırı", "cinsel taciz", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.