Evinde temizlik yaparken sandalyeden düşen kadın öldü
Aydın'da evinde temizlik yaparken sandalyeden düşen kadın hayatını kaybetti.
20.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:16
Aydın'da evinde temizlik yaparken sandalyeden düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi'nde Esengül Yalçın'ı (63) evde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Temizlik yaparken sandalyeden düştüğü öğrenilen kadının cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA