Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi - Magazin
Dilan Çiçek Deniz, Türkiye, Çukur, Magazin

Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi

Koronavirüs salgınından dolayı evde olan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, spor salonuna gidemediği için evinde amuda kalkarak artistlik hareketler yaptı. Kıvrak vücuduyla dikkat çeken oyuncu, pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

13.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:30
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi

Bu zamana kadar birçok dizide rol alan ve Çukur'daki Sena rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, koronavirüs salgınının Türkiye yayılmasının ardından kendisini eve kapattı. Bu süreçte sağlıklı beslenmeye ve sporunua özen gösteren oyuncu, en doğal hallerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

AMUDA KALKIP POZ VERDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile etkileşim halinde bulunan oyuncu, yaptığı spor hareketleriyle dikkat çekti. Evinde mini şortuyla spor yapan Dilan Çiçek Deniz, kapıdan destek alarak amuda kalktı. Boyunun uzunluğunu, vücudunun kıvraklığını da sergileyen pozlar veren Dilan Çiçek Deniz, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in pozları...

Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (6)
500
6TER: Terlememismi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HABERCİ: HABER DEĞERİ YOK.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GERÇEK AVNİ: şu vücudunuzu niye sergiliyorsunuz.bunu sosyal medyada yayınlamanın ne anlamı var.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
DİLAN: Sen niye tıklayıp bakıyorsun şebelek
4 Yayından Kaldır
TUBA: Daha napacaklarını şaşırmışlar:)
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
GERÇEK AVNİ: mrb.yaş kaç la.ben avni.
1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Magazin
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Rizeli müzisyenin Soylu için yazdığı şarkı, paylaşım rekoru kırıyor Magazin
Rizeli müzisyenin Soylu için yazdığı şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Magazin
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Magazin
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Karantinada olan Birce Akalay, yıllardır bilinmeyen hastalığını anlattı Magazin
Karantinada olan Birce Akalay, yıllardır bilinmeyen hastalığını anlattı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Magazin
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu
Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar pes dedirtti
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar pes dedirtti
Ünlü modelin karantinada dergi için evinden verdiği poz, ortalığı yıktı
Ünlü modelin karantinada dergi için evinden verdiği poz, ortalığı yıktı
Parkta spor yapan yıldız ismin, terlemeyen yeri kalmadı
Parkta spor yapan yıldız ismin, terlemeyen yeri kalmadı
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında verdiği pozlarla yürek hoplattı
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında verdiği pozlarla yürek hoplattı
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Ebru Polat Serdar Ortaç Levent Dörter
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Cuma İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 15:31:36. #1.14#
title