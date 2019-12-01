Bodrum katında 270 akrep besleyen adama 60 bin 163 lira ceza!

01.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:30

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki evinde 217 akrep ele geçirilen Hekim Çaka'ya 60 bin 163 lira ceza verildi.

Yaklaşık 20 gün önce Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yenikent Mahallesi'nde Hekim Çaka'ya ait evin bodrum katında ele geçirilen 217 canlı akrep, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

"AKREP YETİŞTİRME TESİSİ KURACAKTIM"

Hakkında işlem başlatılan Çaka'ya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 60 bin 163 lira ceza verildi.

Çaka yaptığı açıklamada, evinin bodrumunda akrep yetiştirme tesisi kurma girişiminde bulunduğunu ancak gelirinin yetersizliği nedeniyle oluşturamadığını savunarak, "50 bin liradan fazla harcadım ancak yetmedi. Bana 60 bin 163 lira ceza verildi. Böyle bir ceza verildiğini bilmiyordum." dedi.

AKREPLERİ ŞEFFAF KUTULARA KOYMUŞ

9 Kasım'da, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde arama yapmış, evin bodrum katında şeffaf kutularda 217 canlı akrep ele geçirilmişti. Söz konusu akrepler daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edilmişti.

Kaynak: AA