Evin balkonunda çıkan yangın korkuttu
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Evin balkonunda çıkan yangın korkuttu

Kahramanmaraş'ta bir evin balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

01.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:10
Evin balkonunda çıkan yangın korkuttu

'ta bir evin balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Yangın, ilçesi 'nda yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle bir evin balkonunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın balkonu kaplarken, çevredeki ev sahiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yanan balkonda soğutma işlemi yaptı. Yangın, cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, olayla ilgili yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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