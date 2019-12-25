Evin bacasında mahsur kalan tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Evin bacasında mahsur kalan tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman'da bir evin bacasına düşen tavşanı itfaiye ekipleri kurtardı.

25.12.2019 21:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:44

'da bir evin bacasına düşen tavşanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Siteler Mahallesi'nde 'e ait evin damındaki soba bacasına düşen tavşan, çevredekilerin çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bunun üzerine ev sahibi Bilgiç, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tavşanı özel kurtarma aparatı ile bulunduğu yerden çıkardı.

Hayvan, daha sonra Bilgiç'e teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Evin bacasında mahsur kalan tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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