Düğüncüler durdurulamıyor! 50 metrekarelik alanda toplanan 100 kişi çılgınlar gibi halay çekti
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Düğüncüler durdurulamıyor! 50 metrekarelik alanda toplanan 100 kişi çılgınlar gibi halay çekti

02.02.2021 09:16 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:26

Mersin'de bir evin avlusunda koronavirüs yasaklarına rağmen yapılan düğüne polis baskın yaptı. 50 metrekarelik alana 100 kişi sığdırılırken, düğüne katılanların halay çektiği görüldü. Polisler düğüne katılanlar hakkında yasal işlem başlattı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus'a bağlı İsmetpaşa Mahallesi 2311 sokak içindeki evde yapılan düğün töreni yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Adrese yapılan baskında 50 metrekare alanda 100 davetli ile düğün yapıldığı belirlendi.

MASKE VE SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR

Polis baskını sırasında davetliler halay çekerken görüldü. Çoğunluğunda maske olmadığı ve sosyal mesafeye de dikkat edilmediği tespit edildi.

BİRÇOK KİŞİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada birçok kişi kaçmaya çalıştı. Polis düğüne katılan vatandaşları tespit ederek haklarında işlem başlattı.

Düğüncüler durdurulamıyor! 50 metrekarelik alanda toplanan 100 kişi çılgınlar gibi halay çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN

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