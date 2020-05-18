Eve giren yılan banyoda yakalandı
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Eve giren yılan banyoda yakalandı

Eve giren yılan banyoda yakalandı Yakalanan yılan doğaya salındı Adıyaman'da bir eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından banyoda yakalandı.

Eve giren yılan banyoda yakalandı
18.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:36

Eve giren yılan banyoda yakalandı

Yakalanan yılan doğaya salındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından banyoda yakalandı.

Olay, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Çimen küme evlerinde gerçekleşti. Gamze Demir'e ait eve giren yaklaşık yarım metrelik yılan, ev sakinleri tarafından görüldü.

İtfaiye ekiplerine bilgi verildi. Eve gelen itfaiye ekipleri yılanı banyoda yakaladı. Yakalanan yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından özel kutuya konularak doğaya salındı.

Kaynak: İHA

Manşet

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