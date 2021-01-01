Eve balkondan girildi, sinir krizi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, eşiyle ayrılmak üzere olan kadın sinir krizi geçirdi. Eve balkondan giren ekipler, kadını hastaneye kaldırdı.

Olay saat 02.30 sıralarında, Serdivan Ortamahalle Mahallesi Doğanay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan G.A. isimli kadın, yalnız yaşadığı evde sinir krizi geçirdi. G.A'nın seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler, G.A.'nın kendini odaya kilitlemesi nedeniyle birinci kattaki daireye balkondan girdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.A. tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR