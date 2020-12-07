Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu

07.12.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:13
Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu

DÜZCE'de, yaşları 14 ile 16 arasında olan 3 kız çocuğu ile uyuşturucu partisinde yakalanan 12 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE'de, yaşları 14 ile 16 arasında olan 3 kız çocuğu ile uyuşturucu partisinde yakalanan 12 kişi gözaltına alındı. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişilere; koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanırken, evlerinden kaçan 3 kız koruma altına alındı. 

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oturan M.Y (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y.'nin (15) aileleri kızlarının 22 Kasım günü evden çıktıklarını bir daha geri gelmedikleri ihbarında bulundu. Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kızın Düzce Aziziye Mahallesi'nde bir eve girdiklerini tespit etti. Jandarma tarafından eve yapılan operasyonda A.Ş. (28), U.K. (25), İ.A. (33), B.K.Ç. (35), S.Ö. (32), E.A. (36), V.D. (35), E.D. (29), M.C. (23), B.B. (24) Z.K. (26) ve Y.U. (35) 3 kız çocuğu ile uyuşturucu partisi yaparken yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet tabanca ile 4 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. 15 kişi jandarmada yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemece verilen karar sonrası 3 kız çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait yurda gönderilirken, "Uyuşturucu kullanma ve bulundurma, çocuğun alıkonulması" suçlamalarından hakim karşısına çıkan 12 erkek şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 12 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

İlgili Haberler

Son dakika: Jandarma ekiplerinden evden çıkamayan kız çocuğuna doğum günü sürprizi
Son dakika: Jandarma ekiplerinden evden çıkamayan kız çocuğuna doğum günü sürprizi
Evde çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
Evde yalnız bırakılan 2 çocuğu, itfaiye dışarı çıkardı
Evde yalnız bırakılan 2 çocuğu, itfaiye dışarı çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Samatta Ersun Yanal Yılmaz Vural Mbaye Diagne İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Aydın Adana Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 11:15:21. #1.15#
title